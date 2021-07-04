«Вильярреал» начнет сезон без особых изменений в составе

Новый сезон для «Вильярреала» обещает быть насыщенным на события: команда с большими амбициями подходит к предсезонной подготовке. В этом сезоне клубу предстоит побороться за высокие позиции в чемпионате, Кубке Испании, а также сыграть в групповом этапе наиболее престижного европейского турнира - Лиги чемпионов. Кроме того, команда будет представлять Испанию в матче за Суперкубок УЕФА против «Челси».

Команда приступит к работе через неделю. В её составе уже нет таких футболистов, как например, защитника Хауме Косты или нападающего Карлоса Бакки. Ряды команды пополнил алжирский защитник Аисса Манди, ранее выступавший в «Бетисе».