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«Вильярреал» начнет сезон без особых изменений в составе

04 Июля 2021, 23:47,

Новый сезон для «Вильярреала» обещает быть насыщенным на события: команда с большими амбициями подходит к предсезонной подготовке. В этом сезоне клубу предстоит побороться за высокие позиции в чемпионате, Кубке Испании, а также сыграть в групповом этапе наиболее престижного европейского турнира - Лиги чемпионов. Кроме того, команда будет представлять Испанию в матче за Суперкубок УЕФА против «Челси».

Команда приступит к работе через неделю. В её составе уже нет таких футболистов, как например, защитника Хауме Косты или нападающего Карлоса Бакки. Ряды команды пополнил алжирский защитник Аисса Манди, ранее выступавший в «Бетисе».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Вильярреал, Унаи Эмери
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