«ПСЖ» и Рамос согласовали условия контракта

Серхио Рамос близок к переходу в «ПСЖ» на правах свободного агента, передаёт L'Equipe. Сообщается, что игрок и клуб подпишут контракт до 2023 года, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Серхио Рамос стал свободным агентом после завершения контракта с «Реалом». Футболист выступал в составе «сливочных» с 2005 года. В прошлом сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что испанец станет вторым подписанием парижан в это трансферное окно. Ранее в клубе объявили о переходе Джорджиньо Вейналдума из «Ливерпуля» на правах свободного агента.