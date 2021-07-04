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«ПСЖ» и Рамос согласовали условия контракта

04 Июля 2021, 20:23,

Серхио Рамос близок к переходу в «ПСЖ» на правах свободного агента, передаёт L'Equipe. Сообщается, что игрок и клуб подпишут контракт до 2023 года, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Серхио Рамос стал свободным агентом после завершения контракта с «Реалом». Футболист выступал в составе «сливочных» с 2005 года. В прошлом сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что испанец станет вторым подписанием парижан в это трансферное окно. Ранее в клубе объявили о переходе Джорджиньо Вейналдума из «Ливерпуля» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021
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