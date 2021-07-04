Килиан Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ» при одном условии. Талантливый футболист хочет договориться о том, чтобы в случае поступления предложения от «Реала» парижане отпустили его в Мадрид за определённую сумму. Об этом на своих страницах сообщает испанская Marca.

Правила Лиги 1 запрещают клубам включать в контракты с футболистами отступные, поэтому договорённость Мбаппе и «ПСЖ» может быть только джентльменской.

Добавим, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Если договор не будет продлен, то через год парижане рискуют потерять Мбаппе бесплатно.