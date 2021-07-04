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​Юмтити обратится в ФИФА, если «Барселона» расторгнет с ним контракт

04 Июля 2021, 15:37,

«Барселона» изучает возможности для сокращения зарплатной ведомости. Клуб хочет расстаться с Самуэлем Юмтити, но не может договориться с защитником о расторжении контракта. «Сине-гранатовые» могут пойти на расторжение трудового договора в одностороннем порядке, однако футболист при таком раскладе обратится в ФИФА. Об этом на своих страницах сообщает испанский Sport.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» хочет попрощаться с Самуэлем Юмтити и Миралемом Пьяничем, чтобы высвободить средства для подписания нового контракта с Лионелем Месси.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Самуэль Юмтити
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