​Юмтити обратится в ФИФА, если «Барселона» расторгнет с ним контракт

«Барселона» изучает возможности для сокращения зарплатной ведомости. Клуб хочет расстаться с Самуэлем Юмтити, но не может договориться с защитником о расторжении контракта. «Сине-гранатовые» могут пойти на расторжение трудового договора в одностороннем порядке, однако футболист при таком раскладе обратится в ФИФА. Об этом на своих страницах сообщает испанский Sport.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» хочет попрощаться с Самуэлем Юмтити и Миралемом Пьяничем, чтобы высвободить средства для подписания нового контракта с Лионелем Месси.