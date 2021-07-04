​Месси хочет финансовых гарантий от «Барселоны»

«Барселона» продолжает работать в направлении продления контракта с Лионелем Месси. Как сообщает Marca, для аргентинца ключевым моментом в переговорах остаётся желание видеть сильный спортивный проект, но при этом финансовые моменты тоже имеют значение.

В своём материале Marca пишет о том, что Месси хочет получить финансовые гарантии от «Барселоны» по поводу того, что вся согласованная сумма по прежнему и новому контрактам будет ему выплачена. Также Лионеля беспокоит момент с налогами. Учитывая финансовые проблемы, «Барселона» может растянуть платежи Месси на несколько лет, а игрок планирует в 2023 году перебраться в МЛС. Сторона Лео хочет разобраться, куда игроку придётся платить налоги, если он будет получать деньги от «Барселоны» в момент выступлений в США.