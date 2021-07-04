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​Месси хочет финансовых гарантий от «Барселоны»

04 Июля 2021, 11:53,

«Барселона» продолжает работать в направлении продления контракта с Лионелем Месси. Как сообщает Marca, для аргентинца ключевым моментом в переговорах остаётся желание видеть сильный спортивный проект, но при этом финансовые моменты тоже имеют значение.

В своём материале Marca пишет о том, что Месси хочет получить финансовые гарантии от «Барселоны» по поводу того, что вся согласованная сумма по прежнему и новому контрактам будет ему выплачена. Также Лионеля беспокоит момент с налогами. Учитывая финансовые проблемы, «Барселона» может растянуть платежи Месси на несколько лет, а игрок планирует в 2023 году перебраться в МЛС. Сторона Лео хочет разобраться, куда игроку придётся платить налоги, если он будет получать деньги от «Барселоны» в момент выступлений в США.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Карыч Кар
04 Июля 2021, 12:01

...а игрок планирует в 2023 году перебраться в МЛС. В места лишения свободы? Это было бы справедливо за левые ЗМ.

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