​«Барселона» пробует расторгнуть контракты с двумя игроками ради Месси

Вот уже четвёртый день Лионель Месси пребывает в статусе свободного агента после истечения срока своего контракта с «Барселоной». Каталонцы работают над новым трудовым соглашением со своим лидером, но непростое финансовое положение клуба усложняет процесс.

Как сообщает Mundo Deportivo, ради продления контракта с Месси «Барселоне» придётся сократить зарплатную ведомость. Для этого каталонцы расстанутся с некоторыми футболистами, которые не входят в планы Рональда Кумана. По данным источника, «сине-гранатовые» уже направили предложения о расторжении контрактов двум игрокам – защитнику Самуэлю Юмтити и полузащитнику Миралему Пьяничу.