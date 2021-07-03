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​Дани Алвес: «Признаю, что Месси – лучший в истории, хоть он и аргентинец»

03 Июля 2021, 19:24,

Известный бразильский футболист Дани Алвес в интервью пресс-службе ФИФА высказался по поводу того, кто является величайшим игроком в истории футбола.

«Я могу говорить только о тех футболистах, которых видел в своей жизни. Я видел несколько потрясающих талантов, но им не удавалось соответствовать стандартам очень долго. Так что я признаю, что Лионель Месси – лучший в истории. Хоть он и аргентинец», - высказался Алвес.

«Кто лучший игрок в мире прямо сейчас? Думаю, сегодня это Неймар», - добавил экс-футболист «Барселоны».

Напомним, что Лионель Месси шесть раз завоёвывал «Золотой мяч», что является рекордом.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Неймар, Дани Алвес
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Комментарии (1)
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0
andi
03 Июля 2021, 20:44

Ну да кто кого видел у тех свои понятия о лучшего игрока в истории.

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