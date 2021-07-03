​Дани Алвес: «Признаю, что Месси – лучший в истории, хоть он и аргентинец»

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03 Июля 2021, 19:24,
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Известный бразильский футболист Дани Алвес в интервью пресс-службе ФИФА высказался по поводу того, кто является величайшим игроком в истории футбола.
«Я могу говорить только о тех футболистах, которых видел в своей жизни. Я видел несколько потрясающих талантов, но им не удавалось соответствовать стандартам очень долго. Так что я признаю, что Лионель Месси – лучший в истории. Хоть он и аргентинец», - высказался Алвес.
«Кто лучший игрок в мире прямо сейчас? Думаю, сегодня это Неймар», - добавил экс-футболист «Барселоны».
Напомним, что Лионель Месси шесть раз завоёвывал «Золотой мяч», что является рекордом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Неймар, Дани Алвес
Ну да кто кого видел у тех свои понятия о лучшего игрока в истории.