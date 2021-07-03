​Дани Алвес: «Признаю, что Месси – лучший в истории, хоть он и аргентинец»

Известный бразильский футболист Дани Алвес в интервью пресс-службе ФИФА высказался по поводу того, кто является величайшим игроком в истории футбола.

«Я могу говорить только о тех футболистах, которых видел в своей жизни. Я видел несколько потрясающих талантов, но им не удавалось соответствовать стандартам очень долго. Так что я признаю, что Лионель Месси – лучший в истории. Хоть он и аргентинец», - высказался Алвес.

«Кто лучший игрок в мире прямо сейчас? Думаю, сегодня это Неймар», - добавил экс-футболист «Барселоны».

Напомним, что Лионель Месси шесть раз завоёвывал «Золотой мяч», что является рекордом.