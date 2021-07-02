«Атлетико» хочет продлить аренду Дембеле

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02 Июля 2021, 21:20,
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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может остаться в мадридском «Атлетико» ещё на один сезон.
Как сообщает Foot Mercato, клубы ведут переговоры о продлении арендного соглашения, отмечается, что «Атлетико» планирует прописать в сделке право выкупа футболиста. Наставник «матрасников» Диего Симеоне является поклонником таланта французского нападающего и хотел бы сохранить его в клубе.Дембеле принял участие лишь в семи матчах «Атлетико» в прошлом сезоне, проведя в общей сложности на поле 140 минут, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость 24-летнего француза оценивается в 20 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Лион, Мусса Дембеле