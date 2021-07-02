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Фелиш может успеть восстановиться к началу сезона

02 Июля 2021, 20:04,

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш перенес операцию на лодыжке 1 июля, сообщает официальный сайт клуба.

Игрока «матрасников» продолжительное время тревожила проблема с его правой лодыжкой. На чемпионате Европы нападающий провел лишь один матч. В 1/8 финала Евро 2020 сборной Португалии противостояла Бельгия. Команда Фелиша уступила со счетом 0:1, сам форвард вышел на замену на 55-й минуте, сменив Жоау Моутинью.

Как сообщает клуб, хирургическое вмешательство было проведено в пятницу утром в Порту под наблюдением медицинских служб «Атлетико».

Теперь у Фелиша есть несколько недель отдыха после участия в Евро-2020, прежде чем он начнет процесс восстановления.

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Евро-Футбол.Ру Владислав Стрельцов
Теги: Атлетико Мадрид, Сборная Португалии, Жоау Фелиш
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