​Врачи разрешили Фати возобновить тренировки с 12 июля

Талантливый нападающий «Барселоны» Ансу Фати начнёт предсезонную подготовку в понедельник, 12 июля. Как сообщает испанская Marca, медики разрешили Фати возобновить полноценные занятия с этой даты, учитывая тот факт, что травмированное колено игрока хорошо реагирует на нагрузки.

Напомним, что Ансу Фати повредил колено ещё в ноябре прошлого года. С тех пор форвард перенёс ряд операций.

Ансу Фати 18 лет. За первую команду «Барселоны» он успел провести 43 матча. В них Фати отметился 13 голами и 5 результативными передачами на партнёров.