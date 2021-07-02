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​Врачи разрешили Фати возобновить тренировки с 12 июля

02 Июля 2021, 17:57,

Талантливый нападающий «Барселоны» Ансу Фати начнёт предсезонную подготовку в понедельник, 12 июля. Как сообщает испанская Marca, медики разрешили Фати возобновить полноценные занятия с этой даты, учитывая тот факт, что травмированное колено игрока хорошо реагирует на нагрузки.

Напомним, что Ансу Фати повредил колено ещё в ноябре прошлого года. С тех пор форвард перенёс ряд операций.

Ансу Фати 18 лет. За первую команду «Барселоны» он успел провести 43 матча. В них Фати отметился 13 голами и 5 результативными передачами на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ансу Фати
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