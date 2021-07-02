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​Фелиш перенёс операцию

02 Июля 2021, 15:57,

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш перенёс операцию на правой лодыжке. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

О том, что Фелиш перенесёт операцию после чемпионата Европы, было известно раньше. Сборная Португалии, напомним, завершила путь на Евро-2020 уже на стадии 1/8 финала, проиграв Бельгии с минимальным счётом 0:1.

Сроки восстановления Жоау Фелиша не раскрываются.

Напомним, что Жоау Фелиш выступает за «Атлетико» с лета 2019 года после трансфера из «Бенфики». В 76 матчах за мадридский клуб Фелиш забил 19 голов и отдал 9 голевых передач.  


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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Жоау Фелиш
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