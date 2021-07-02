20 июля пройдёт матч легенд «Барселоны» и «Реала»

Легенды каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала» проведут выставочный поединок, который состоится в Израиле на стадионе «Блумфилд». Об этом информирует пресс-служба «сине-гранатовых».

В твиттер-аккаунте «Барселоны» сообщается, что за каталонскую команды сыграют Ривалдо, Роналдиньо, Мендьета, Деку, Рональд де Бур и многие другие.

«Эль класико» пройдет 20 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на третьем месте, а «королевский» клуб занял вторую строчку. Золотые медали выиграл «Атлетико».