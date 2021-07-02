Хабиб назвал своего любимого футболиста

Экс-боец промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.

Российский спортсмен назвал бразильского форварда Роналдо, поигравшего за миланский «Интер», мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону». Об этом Нурмагомедов рассказал в интервью популярному инстаграм-аккаунту 433.

Напомним, что Роналдо в бытность футболистом дважды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии. Также он дважды становился обладателем «Золотого мяча».

В настоящий момент легендарный бразилец является владельцем испанского клуба «Вальядолид».