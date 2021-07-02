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Хави: «Барселоне» нужен Месси, а Месси нужна «Барселона»

02 Июля 2021, 08:46,

Легенда каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес, ныне занимающий пост рулевого катарского клуба «Аль-Садд», поделился мнением относительно будущего аргентинца Лионеля Месси.

«Нужно немного подождать. Я уверен, что стороны ведут переговоры. Мне хотелось бы, чтобы Месси остался в «Барсе». Надеюсь, вскоре клуб объявит о новой сделке. «Барселоне» нужен Лионель, а Лионелю нужна «Барселона», - приводит слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт Месси с «сине-гранатовыми» истек 1 июля. В настоящий момент 34-летний аргентинец находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хави Эрнандес
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