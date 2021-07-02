Хави: «Барселоне» нужен Месси, а Месси нужна «Барселона»

Легенда каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес, ныне занимающий пост рулевого катарского клуба «Аль-Садд», поделился мнением относительно будущего аргентинца Лионеля Месси.

«Нужно немного подождать. Я уверен, что стороны ведут переговоры. Мне хотелось бы, чтобы Месси остался в «Барсе». Надеюсь, вскоре клуб объявит о новой сделке. «Барселоне» нужен Лионель, а Лионелю нужна «Барселона», - приводит слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт Месси с «сине-гранатовыми» истек 1 июля. В настоящий момент 34-летний аргентинец находится в статусе свободного агента.