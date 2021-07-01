ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Хави: «Счастлив, что Педри выступает на таком уровне»

01 Июля 2021, 20:34,

Главный тренер «Аль-Садда» Хави высказался о полузащитнике сборной Испании и «Барселоны» Педри.

«Я счастлив, что Педри выступает на таком уровне, в своем юном возрасте он уже делает разницу как в сборной Испании, так и в «Барселоне», - приводит слова Хави Esport3.

18-летний Педри перешёл в каталонский клуб из «Лас-Пальмаса» в сентябре 2019 года, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Действующее соглашение полузащитника с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Отметим, что Педри является игроком основного состава сборной Испании, которая вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хави Эрнандес, Педри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола