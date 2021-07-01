Хави: «Счастлив, что Педри выступает на таком уровне»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави высказался о полузащитнике сборной Испании и «Барселоны» Педри.

«Я счастлив, что Педри выступает на таком уровне, в своем юном возрасте он уже делает разницу как в сборной Испании, так и в «Барселоне», - приводит слова Хави Esport3.

18-летний Педри перешёл в каталонский клуб из «Лас-Пальмаса» в сентябре 2019 года, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Действующее соглашение полузащитника с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Отметим, что Педри является игроком основного состава сборной Испании, которая вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.