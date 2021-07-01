Исак продлил контракт с «Сосьедадом»

«Реал Сосьедад» достиг соглашения о продлении контракта с Александром Исаком до 30 июня 2026 года, сообщает Mundo Deportivo.

«Это отличный клуб, я чувствую себя ценным игроком, и я действительно хочу продолжать играть за команду», - сказал Исак. После выступления на чемпионате Европы со своей сборной Исак присоединится к стану «Сосьедада» 26 июля.

Исак провел второй сезон в качестве игрока «чури урдин», и не просто превзошел все ожидания, связанные с его подписанием, но также стал одним из лидеров команды. С 17 голами Исак стал шестым бомбардиром чемпионата. В клубе опасались, что дортмундская «Боруссия» воспользуется правом выкупить шведа за 30 миллионов евро. Основная цель «Сосьедада» заключалась в том, чтобы исключить этот пункт из контракта игрока.