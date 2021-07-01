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Исак продлил контракт с «Сосьедадом»

01 Июля 2021, 19:16,

«Реал Сосьедад» достиг соглашения о продлении контракта с Александром Исаком до 30 июня 2026 года, сообщает Mundo Deportivo.

«Это отличный клуб, я чувствую себя ценным игроком, и я действительно хочу продолжать играть за команду», - сказал Исак. После выступления на чемпионате Европы со своей сборной Исак присоединится к стану «Сосьедада» 26 июля.

Исак провел второй сезон в качестве игрока «чури урдин», и не просто превзошел все ожидания, связанные с его подписанием, но также стал одним из лидеров команды. С 17 голами Исак стал шестым бомбардиром чемпионата. В клубе опасались, что дортмундская «Боруссия» воспользуется правом выкупить шведа за 30 миллионов евро. Основная цель «Сосьедада» заключалась в том, чтобы исключить этот пункт из контракта игрока.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Реал Сосьедад, Александр Исак
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Комментарии (2)
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0
kalibr
01 Июля 2021, 21:37

Сосъедад тут же повысил ценник на него как минимум в два раза, продлив контракт долгосрочно

0
Super fanat
01 Июля 2021, 20:03

Ну и ладушки. Ну и хорошо. Не всем же переходить в другие клубы после Евро, честное слово. Он ещё поможет Сосьедаду!

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