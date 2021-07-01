Хави: «Месси нужен «Барселоне»

|
01 Июля 2021, 16:47,
|
|
Легендарный в прошлом игрок «Барселоны» Хави высказался о ситуации с контрактом Лионеля Месси.
«Это рыночные обстоятельства, нам нужно подождать, я полагаю, он разговаривает с президентом. Я желаю Лео всего наилучшего, как его друг, я желаю ему продолжить в «Барсе», я надеюсь, что об этом будет объявлено как можно скорее. Лео нужен «Барсе», а «Барса» - нужна Лео. Он счастлив в Барселоне, он в клубе всю свою жизнь. Бьюсь об заклад, он продлит контракт», - заявил Хави Эрнандес Mundo Deportivo.
Также Хави ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»:
«Я всегда говорил вам, что никто не связывался со мной, хотя у меня очень хорошие отношения с Лапортой и со многими людьми в совете директоров. У меня есть контракт с «Аль-Саддом», который я продлил на два года. У нас с Лапортой хорошая дружба, но не более того».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Хави Эрнандес, Аль-Садд