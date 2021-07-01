​«Севилья» объявила об уходе Видаля

31-летний защитник Алеш Видаль покидает «Севилью». Клуб посредством своего официального сайта сообщил о достижении с футболистом договорённости о расторжении его трудового соглашения.

Алеш Видаль провёл в «Севилье» сразу несколько отрезков карьеры. Суммарно за андалузский клуб испанец сыграл 87 матчей, в которых отметился 6 голами и 15 результативными передачами на партнёров.

В прошлом сезоне «Севилья» заняла 4 место в чемпионате Испании, благодаря чему получила путёвку в Лигу чемпионов.

Добавим, что в своё время слухи связывали Алеша Видаля с клубами из России.