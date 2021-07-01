Анчелотти лично интересуется португальским защитником Диогу Далотом

«Реал» Мадрид может рассмотреть возможность подписания контракта с португальским защитником Диого Далотом, если Альваро Одриосола покинет «сливочных» этим летом.

Диогу Далот, возможно, усилит «Реал» в следующем сезоне. Игра португальского защитника, выступавшего за свою сборную на чемпионате Европы, очень нравится Карло Анчелотти, который в прошлом году уже пытался купить его в свой предыдущий клуб, «Эвертон».

Присоединение Далота к «Реалу» на данный момент не является приоритетом, и будет рассматриваться только в том случае, если Альваро Одриосола покинет столичный клуб этим летом.

Футболист принадлежит «Манчестер Юнайтед» и играет на правах аренды за «Милан», команду, которая, в свою очередь, также заинтересована в его услугах. «Юнайтед» необходимо избавиться от некоторых своих игроков, чтобы получить сумму, достаточную для подписания контракта с Санчо, о переходе которого сообщалось ранее.