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Анчелотти лично интересуется португальским защитником Диогу Далотом

01 Июля 2021, 15:28,

«Реал» Мадрид может рассмотреть возможность подписания контракта с португальским защитником Диого Далотом, если Альваро Одриосола покинет «сливочных» этим летом.

Диогу Далот, возможно, усилит «Реал» в следующем сезоне. Игра португальского защитника, выступавшего за свою сборную на чемпионате Европы, очень нравится Карло Анчелотти, который в прошлом году уже пытался купить его в свой предыдущий клуб, «Эвертон».

Присоединение Далота к «Реалу» на данный момент не является приоритетом, и будет рассматриваться только в том случае, если Альваро Одриосола покинет столичный клуб этим летом.

Футболист принадлежит «Манчестер Юнайтед» и играет на правах аренды за «Милан», команду, которая, в свою очередь, также заинтересована в его услугах. «Юнайтед» необходимо избавиться от некоторых своих игроков, чтобы получить сумму, достаточную для подписания контракта с Санчо, о переходе которого сообщалось ранее.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Диогу Далот
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