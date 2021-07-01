Симеоне поделился мнением об операции Фелиша

Нападающему «Атлетико» Мадрид Жоау Фелишу на этой неделе сделают операцию на правой лодыжке.

Футболист с декабря играет с небольшой трещиной в кости ноги. Именно это, по словам врачей, мешало Фелишу показать себя в полной мере.

Диего Симеоне, тренер команды, верит, что в свой третий год в клубе Жоау полностью раскроется и будет немаловажным для команды.

«Шаг, который он собирается сделать, важен для всех, особенно для него, потому что для того, чтобы соревноваться, чтобы показывать весь свой талант и свою игру, ему нужно быть здоровым. Уже несколько месяцев его беспокоит травма, которая не позволяет ему быть самим собой на футбольном поле. Я надеюсь, что все будет хорошо, и что через два месяца он будет в строю», - сказал Симеоне в интервью Onda Cero.