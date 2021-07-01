Звезда НБА Дюрант отреагировал на истечение контракта Месси с «Барселоной»

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01 Июля 2021, 11:12,
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Звезда НБА Кевин Дюрант, выступающий в составе «Бруклин Нетс», высказался об истечении трудового соглашения аргентинского нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной».
«Безумие», - гласит сообщение Дюранта в твиттер-аккаунте.
Напомним, что с сегодняшнего дня 34-летний аргентинец находится в статусе свободного агента. Ранее «сине-гранатовые» обсуждали с Месси контракт до лета 2023 года, однако официально сделка пока не оформлена.
В составе каталонской команды Лионель выступает с 2003 года. Он забил 30 голов и отдал девять ассистов в 35 матчах минувшего сезона Примеры.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Кевин Дюрант
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