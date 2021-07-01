Звезда НБА Дюрант отреагировал на истечение контракта Месси с «Барселоной»

Звезда НБА Кевин Дюрант, выступающий в составе «Бруклин Нетс», высказался об истечении трудового соглашения аргентинского нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной».

«Безумие», - гласит сообщение Дюранта в твиттер-аккаунте.

Напомним, что с сегодняшнего дня 34-летний аргентинец находится в статусе свободного агента. Ранее «сине-гранатовые» обсуждали с Месси контракт до лета 2023 года, однако официально сделка пока не оформлена.

В составе каталонской команды Лионель выступает с 2003 года. Он забил 30 голов и отдал девять ассистов в 35 матчах минувшего сезона Примеры.