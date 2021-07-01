Президент «Барселоны» высказался о будущем Месси

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно будущего Лионеля Месси. 1 июля у аргентинца истек контракт с «сине-гранатовыми».

«Клуб хочет сохранить Лионеля. В свою очередь Месси готов остаться в «Барселоне». У нас есть проблема с финансовым «фэйр-плей». Сейчас пытаемся решить этот вопрос, чтобы все устраивало обе стороны», - передает слова руководителя Sport.es.

В составе каталонского коллектива Месси выступает с 2003 года. Вместе с командой он выиграл много трофеев, а также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

В прошлом сезоне чемпионата Испании аргентинец забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 35 поединках.