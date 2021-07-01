Президент «Барселоны» высказался о будущем Месси

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01 Июля 2021, 08:53,
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно будущего Лионеля Месси. 1 июля у аргентинца истек контракт с «сине-гранатовыми».
«Клуб хочет сохранить Лионеля. В свою очередь Месси готов остаться в «Барселоне». У нас есть проблема с финансовым «фэйр-плей». Сейчас пытаемся решить этот вопрос, чтобы все устраивало обе стороны», - передает слова руководителя Sport.es.
В составе каталонского коллектива Месси выступает с 2003 года. Вместе с командой он выиграл много трофеев, а также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».
В прошлом сезоне чемпионата Испании аргентинец забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 35 поединках.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Жоан Лапорта
Еслу смогут удержать Месси в клубе то ценой распродажи многих высокооплачиваемых игроков, это грозит финансовыми проблемами (и без того уже дефицитному) более или менее чем клубу...
Замены Месси просто нет. На данном этапе игру строить некому, не Куману же это делать
Потому Месси нужно удерживать любой ценой.