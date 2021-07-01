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Президент «Барселоны» высказался о будущем Месси

01 Июля 2021, 08:53,

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно будущего Лионеля Месси. 1 июля у аргентинца истек контракт с «сине-гранатовыми».

«Клуб хочет сохранить Лионеля. В свою очередь Месси готов остаться в «Барселоне». У нас есть проблема с финансовым «фэйр-плей». Сейчас пытаемся решить этот вопрос, чтобы все устраивало обе стороны», - передает слова руководителя Sport.es.

В составе каталонского коллектива Месси выступает с 2003 года. Вместе с командой он выиграл много трофеев, а также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

В прошлом сезоне чемпионата Испании аргентинец забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 35 поединках.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Жоан Лапорта
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
01 Июля 2021, 10:55

Еслу смогут удержать Месси в клубе то ценой распродажи многих высокооплачиваемых игроков, это грозит финансовыми проблемами (и без того уже дефицитному) более или менее чем клубу...

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Super fanat
01 Июля 2021, 09:16

Замены Месси просто нет. На данном этапе игру строить некому, не Куману же это делать
Потому Месси нужно удерживать любой ценой.

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