Месси стал свободным агентом

Контракт нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной» истек сегодня, 1 июля. Теперь 34-летний аргентинский футболист находится в статусе свободного агента.

В последнее время стороны активно обсуждали детали нового трудового соглашения, однако до подписания контракта дело пока не дошло. Если договор так и не будет заключен, Месси может продолжить карьеру в другом европейском гранде. Ранее об интересе к игроку заявили «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Лионель выступает за «сине-гранатовых» с 2003 года. В минувшем розыгрыше Примеры он провел 35 поединков, забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.

В настоящий момент Месси находится в Бразилии, где выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.