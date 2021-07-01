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Месси стал свободным агентом

01 Июля 2021, 08:17,

Контракт нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной» истек сегодня, 1 июля. Теперь 34-летний аргентинский футболист находится в статусе свободного агента.

В последнее время стороны активно обсуждали детали нового трудового соглашения, однако до подписания контракта дело пока не дошло. Если договор так и не будет заключен, Месси может продолжить карьеру в другом европейском гранде. Ранее об интересе к игроку заявили «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Лионель выступает за «сине-гранатовых» с 2003 года. В минувшем розыгрыше Примеры он провел 35 поединков, забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.

В настоящий момент Месси находится в Бразилии, где выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
01 Июля 2021, 09:04

Всё равно он от Барсы далеко не уйдёт. Если у них с Лапортой и впрямь всё на мази, как пишут, то в переподписании контракта ничего сложного нет.

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