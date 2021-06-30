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Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Названы даты «эль класико» следующего сезона

30 Июня 2021, 19:43,

Пресс-служба «Барселоны» обнародовала даты матчей против «Реала» в следующем чемпионате. Впервые команды сойдутся лицом к лицу в десятом туре Ла Лиги, базовым днём которого является 24 октября. Эта игра пройдёт на стадионе «Камп Ноу».

Второе «эль класико» следующего сезона пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» в 29 туре, матчи которого пока запланированы на 20 марта.

Стоит добавить, что вполне вероятно смещение игр на день-другой, когда будет составляться окончательный календарь на игровой день.

Отметим, что в чемпионате Испании сезона 2020/2021 «Реал» занял второе место, а «Барселона» - третье.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид
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