​Испанская федерация отклонила апелляцию «Барселоны», Педри поедет на Олимпиаду

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30 Июня 2021, 18:30,
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Полузащитник «Барселоны» Педри вошёл в список игроков, вызванных в олимпийскую сборную Испании на футбольный турнир Игр в Токио. Каталонский клуб оказался недоволен этим вызовом, учитывая тот факт, что у Педри практически не будет отпуска. «Сине-гранатовые» подали апелляцию в Королевскую испанскую федерацию футбола, но им ответили отказом. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Radio Barcelona.
Отметим, что на Олимпийских играх выступают молодёжные сборные стран. При этом в заявку можно включить троих игроков старше 23 лет. Что касается Педри, то ему 18, поэтому он может быть заявлен на Олимпиаду в обычном режиме.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Педри