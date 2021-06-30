​Испанская федерация отклонила апелляцию «Барселоны», Педри поедет на Олимпиаду

Полузащитник «Барселоны» Педри вошёл в список игроков, вызванных в олимпийскую сборную Испании на футбольный турнир Игр в Токио. Каталонский клуб оказался недоволен этим вызовом, учитывая тот факт, что у Педри практически не будет отпуска. «Сине-гранатовые» подали апелляцию в Королевскую испанскую федерацию футбола, но им ответили отказом. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Radio Barcelona.

Отметим, что на Олимпийских играх выступают молодёжные сборные стран. При этом в заявку можно включить троих игроков старше 23 лет. Что касается Педри, то ему 18, поэтому он может быть заявлен на Олимпиаду в обычном режиме.