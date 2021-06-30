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​«Барселона» согласовывает цифры в новом контракте Месси

30 Июня 2021, 17:19,

В последний день июня контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает. Уже в четверг звёздный аргентинский футболист обретёт статус свободного агента.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, «Барселона» в настоящий момент согласовывает цифры в новом контракте с Лионелем Месси с Ла Лигой и налоговой инспекцией. В условиях финансовых проблем клуб подходит к этому вопросу особенно тщательно.

Напомним, что прошлым летом Лионель Месси изъявлял желание покинуть «Барселону», однако тогдашние руководители клуба не пошли навстречу футболисту.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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