​«Барселона» согласовывает цифры в новом контракте Месси

В последний день июня контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает. Уже в четверг звёздный аргентинский футболист обретёт статус свободного агента.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, «Барселона» в настоящий момент согласовывает цифры в новом контракте с Лионелем Месси с Ла Лигой и налоговой инспекцией. В условиях финансовых проблем клуб подходит к этому вопросу особенно тщательно.

Напомним, что прошлым летом Лионель Месси изъявлял желание покинуть «Барселону», однако тогдашние руководители клуба не пошли навстречу футболисту.