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​Де Йонга признали лучшим игроком «Барселоны» в сезоне

30 Июня 2021, 14:27,

Френки де Йонг был признан лучшим футболистом «Барселоны» в сезоне 2020/2021. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Де Йонг стал лучшим по решению специального жюри, которое возглавлял вице-президент «сине-гранатовых» Рафаэль Юсте.

В сезоне 2020/2021 Френки де Йонг провёл за «Барселону» 51 матч в различных соревнованиях, выступая как в средней линии, так и в центре обороны. На счету 24-летнего голландца 7 голов и 8 голевых передач.

Напомним, «Барселона» в завершившемся сезоне смогла завоевать только один трофей – Кубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
30 Июня 2021, 16:14

Очень неожиданно , и если быть откровенно честным то не заслужил он этого .

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