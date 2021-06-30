​Де Йонга признали лучшим игроком «Барселоны» в сезоне

Френки де Йонг был признан лучшим футболистом «Барселоны» в сезоне 2020/2021. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Де Йонг стал лучшим по решению специального жюри, которое возглавлял вице-президент «сине-гранатовых» Рафаэль Юсте.

В сезоне 2020/2021 Френки де Йонг провёл за «Барселону» 51 матч в различных соревнованиях, выступая как в средней линии, так и в центре обороны. На счету 24-летнего голландца 7 голов и 8 голевых передач.

Напомним, «Барселона» в завершившемся сезоне смогла завоевать только один трофей – Кубок Испании.