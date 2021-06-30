Сегодня истекает контракт Месси с «Барселоной»

Сегодня, 30 июня, истекает срок действия трудового соглашения нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной». Уже завтра 34-летний аргентинский футболист получит статус свободного агента.

Стороны давно ведут переговоры о пролонгации сотрудничества, однако официального заявления по этому поводу пока не последовало.

Напомним, что Месси на протяжении всей своей карьеры выступает за «сине-гранатовых». Вместе с командой он выигрывал Примеру, кубок Испании, Лигу чемпионов и много других трофеев.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Лионель провел 35 матчей, забил 30 голов и отдал девять ассистов.