Сегодня истекает контракт Месси с «Барселоной»

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30 Июня 2021, 11:23,
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Сегодня, 30 июня, истекает срок действия трудового соглашения нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной». Уже завтра 34-летний аргентинский футболист получит статус свободного агента.
Стороны давно ведут переговоры о пролонгации сотрудничества, однако официального заявления по этому поводу пока не последовало.
Напомним, что Месси на протяжении всей своей карьеры выступает за «сине-гранатовых». Вместе с командой он выигрывал Примеру, кубок Испании, Лигу чемпионов и много других трофеев.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Лионель провел 35 матчей, забил 30 голов и отдал девять ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси