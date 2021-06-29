Бэйла ждут в МЛС

После вылета сборной Уэльса из 1/8 финала Евро-2020 Гарету Бэйлу придётся переключаться на дела клубные и выбирать дальнейшее место продолжения карьеры. Вингер возвращается в «Реал» после аренды в «Тоттенхэме», но в столице Испании его не очень и ждут.

Предполагается, что хорошим вариантом для Бэйла будет вояж в США, где его мог бы подписать «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает the Daily Mirror. Этот клуб в свое время заполучил европейских звезд вроде Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда и Златана Ибрагимовича. Бэйл может стать следующим, в Лос-Анджелесе помимо футбола его могут ждать шикарные поля для гольфа.