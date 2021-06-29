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Виллиан Жозе заявил, что у него были предложения от «МЮ» и «Барселоны»

29 Июня 2021, 21:24,

Нападающий «Реал Сосьедада», который сейчас находится в аренде в «Вулверхэмптоне», Виллиан Жозе заявил, что у него были предложения от «МЮ» и «Барселоны» в прошлом году.

«В 2020 году у меня были предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Владельцы клуба не захотели отпускать меня, хотя мы договаривались, что я смогу уйти в клуб, который играет в Лиге чемпионов и предложит за меня достойную сумму. В итоге, все оборвалось, и спустя год я стал игроком «Вулверхэмптона», - сказал бразильский нападающий.

Напомним, что в январе Виллиан Жозе перешёл в «Вулверхэмптон» на правах аренды. В АПЛ игрок провёл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Виллиан Жозе
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
29 Июня 2021, 22:17

что то явно курит на ночь , ибо сны у него хорошие ))

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