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«Реал» установил рекорд в «Инстаграме»

29 Июня 2021, 16:48,

«Реал» покорил отметку в 100 миллионов подписчиков на своей страничке в «Инстаграме». Клуб похвастался этим событием на своём официальном сайте, отметив, что ранее ни один спортивный клуб в мире не добивался такого количества подписчиков в этом приложении. Таким образом, «сливочные» установили своеобразный рекорд.

«Реал» является одним из наиболее известных футбольных клубов мира. «Сливочные» 13 раз завоёвывали трофей Лиги чемпионов, что является рекордом.

Добавим, что сезон 2020/2021 «Реал» завершил без трофеев. Новым главным тренером команды стал Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид
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