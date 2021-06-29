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Налоговая требует, чтобы «Реал» не платил зарплату Анчелотти

29 Июня 2021, 16:31,

Испанская налоговая требует, чтобы «Реал» пока не платил заработную плату вернувшемуся на тренерский мостик «сливочных» Карло Анчелотти. Сначала итальянскому специалисту придётся погасить задолженность в размере 1 462 562 евро. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

Долг возник в период, когда Анчелотти работал в «Реале» впервые. Тогда Карло неправильно задекларировал доходы от клуба и от имиджевых прав.

Напомним, что Карло Анчелотти перебрался в «Реал», расторгнув контракт с «Эвертоном». На тренерском мостике «сливочных» итальянец сменил Зинедина Зидана. Под руководством француза мадридцы завершили сезон 2020/2021 без трофеев.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти
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