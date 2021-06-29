Налоговая требует, чтобы «Реал» не платил зарплату Анчелотти

Испанская налоговая требует, чтобы «Реал» пока не платил заработную плату вернувшемуся на тренерский мостик «сливочных» Карло Анчелотти. Сначала итальянскому специалисту придётся погасить задолженность в размере 1 462 562 евро. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

Долг возник в период, когда Анчелотти работал в «Реале» впервые. Тогда Карло неправильно задекларировал доходы от клуба и от имиджевых прав.

Напомним, что Карло Анчелотти перебрался в «Реал», расторгнув контракт с «Эвертоном». На тренерском мостике «сливочных» итальянец сменил Зинедина Зидана. Под руководством француза мадридцы завершили сезон 2020/2021 без трофеев.