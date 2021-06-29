«Барселона» расторгла контракт с игроком, критиковавшим Кумана

«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о том, что контракт полузащитника Матеуса Фернандеса, действовавший до конца июня 2025 года, был расторгнут.

За первую команду «Барселоны» Матеус Фернандес сыграл только один матч, проведя на поле 17 минут в декабрьской игре Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В конце мая Фернандес выступил с критикой в адрес главного тренера команды Рональда Кумана. По словам бразильца, голландский тренер не дал ему шанса себя проявить, причём сразу же поставил на нём крест. По словам игрока, Куман сразу ему сказал, что он не соответствует уровню «Барселоны».