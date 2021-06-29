«Реал» не планирует покупать Кунде

Защитник «Севильи» и сборной Франции Жюль Кунде, вероятнее всего, не перейдет в мадридский «Реал», несмотря на недавние слухи об интересе клуба к игроку, сообщает издание El Chiringuito. По информации источника, боссов «Реала» отпугивает сумма трансфера (предположительно 80 миллионов евро), которую требует за французского защитника клуб из Севильи.

Мадридский «Реал» этим летом проводит активный мониторинг трансферного рынка в поисках центрального защитника, т.к. клуб покинул многолетний капитан Серхио Рамос, и в ближайшее время может уйти другой лидер обороны Рафаэль Варан. Несмотря на то, что «сливочные» уже подписали контракт с Давидом Алабой, СМИ неоднократно сообщали о том, что «Реал» всерьез интересуется перспективой приобретения Жюля Кунде из «Севильи» и Пау Торреса из «Вильяреала».