Сольдадо стал игроком «Леванте»

Известный испанский нападающий Роберто Сольдадо определился с новым клубом. 36-летний футболист перебрался в «Леванте». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года. Роберто перебрался в новый коллектив на правах свободного агента. Игрок расторг трудовое соглашение с «Гранадой", цвета которой защищал с 2019 года.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 43 поединках во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам минувшего розыгрыша Примеры «Леванте» финишировал на 14 месте.