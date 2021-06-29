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Сольдадо стал игроком «Леванте»

29 Июня 2021, 08:17,

Известный испанский нападающий Роберто Сольдадо определился с новым клубом. 36-летний футболист перебрался в «Леванте». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года. Роберто перебрался в новый коллектив на правах свободного агента. Игрок расторг трудовое соглашение с «Гранадой", цвета которой защищал с 2019 года.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 43 поединках во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам минувшего розыгрыша Примеры «Леванте» финишировал на 14 месте.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леванте, Трансферы футбола - лето 2021, Роберто Сольдадо
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