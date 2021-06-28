«Барселона» предложила Дембеле ухудшенный контракт

Форвард сборной Франции Усман Дембеле досрочно покинул лагерь национальной команды из-за травмы колена. 24-летний футболист пропустит около четырех месяцев и вернется на поле в середине осени.

Дембеле был приобретен у дортмундской «Боруссии» за невероятные 135 млн евро, но за четыре года по-настоящему себя не проявил на «Камп Ноу», а также запомнился обилием травм. Его контракт рассчитан до следующего лета, и руководство «Барселоны» передало агентам игрока предложение о продлении контракта. Как сообщает журналист Хави Кампос, Дембеле дают 4-летний контракт, но с заработной платой вдвое меньшей, чем текущая.