ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Барселона» предложила Дембеле ухудшенный контракт

28 Июня 2021, 23:29,

Форвард сборной Франции Усман Дембеле досрочно покинул лагерь национальной команды из-за травмы колена. 24-летний футболист пропустит около четырех месяцев и вернется на поле в середине осени.

Дембеле был приобретен у дортмундской «Боруссии» за невероятные 135 млн евро, но за четыре года по-настоящему себя не проявил на «Камп Ноу», а также запомнился обилием травм. Его контракт рассчитан до следующего лета, и руководство «Барселоны» передало агентам игрока предложение о продлении контракта. Как сообщает журналист Хави Кампос, Дембеле дают 4-летний контракт, но с заработной платой вдвое меньшей, чем текущая.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Усман Дембеле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Популярные материалы
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Невыход из группы на Евро-2020: что прописано в контракте Черчесова
Невыход из группы на Евро-2020: что прописано в контракте Черчесова
Ключевой трансфер лета: вратарь с российским паспортом для «Зенита»
Ключевой трансфер лета: вратарь с российским паспортом для «Зенита»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола