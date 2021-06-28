«Барселона» может продлить контракт с Серхи Роберто

«Барселона» может продлить контракт с полузащитником Серхи Роберто до 2024 года. Об этом передаёт Marca. Нынешнее соглашение игрока действует до 2022 года.

Сообщается, что каталонцы вначале планировали продлить контракт с полузащитником на год, чтобы Роберто не смог уйти свободным агентом. Однако сейчас стороны близки к тому, чтобы продлить соглашение на два сезона.

Ранее руководство «Барселоны» рассматривало возможность продать игрока за 25 миллионов евро, но не получило подходящих предложений.

Напомним, что в прошлом сезоне Серхи Роберто регулярно преследовали травмы, из-за чего он провёл всего 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.