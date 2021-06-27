«Барселона» раскрыла финансовые детали продажи Тодибо

В воскресенье «Ницца» объявила о выкупе у «Барселоны» защитника Жана-Клера Тодибо. В то время как французский клуб на своём сайте не стал раскрывать финансовых деталей сделки, испанцы по обыкновению поделились подробностями.

«Ницца» заплатит «Барселоне» за Тодибо 8,5 миллиона евро. Ещё 7 миллионов евро заложены в сделку в качестве бонусных выплат. Кроме того, «Барселона» получит определённый процент с последующей перепродажи игрока.

Жан-Клер Тодибо так и не смог раскрыться в «Барселоне», проведя за первую команду только пять матчей – четыре в Ла Лиге и один в Лиге чемпионов.