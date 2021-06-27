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​У «Реала» есть только две цели на трансферное лето

27 Июня 2021, 15:21,

«Реал» сосредоточен исключительно на том, чтобы в летнее трансферное окно усилить атакующую линию звёздным футболистом. На радаре «сливочных» находятся Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Если мадридцам не удастся подписать кого-либо из этих форвардов, клуб не будет делать других трансферов. Как сообщает испанская Marca, новоиспечённый главный тренер «сливоных» Карло Анчелотти об этом знает. Итальянский тренер готов работать с теми футболистами, которые есть в его распоряжении прямо сейчас.

Напомним, что Карло Анчелотти недавно сменил на тренерском мостике «Реала» Зинедина Зидана.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн
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