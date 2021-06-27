​У «Реала» есть только две цели на трансферное лето

«Реал» сосредоточен исключительно на том, чтобы в летнее трансферное окно усилить атакующую линию звёздным футболистом. На радаре «сливочных» находятся Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Если мадридцам не удастся подписать кого-либо из этих форвардов, клуб не будет делать других трансферов. Как сообщает испанская Marca, новоиспечённый главный тренер «сливоных» Карло Анчелотти об этом знает. Итальянский тренер готов работать с теми футболистами, которые есть в его распоряжении прямо сейчас.

Напомним, что Карло Анчелотти недавно сменил на тренерском мостике «Реала» Зинедина Зидана.