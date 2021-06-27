​«Барселона» пытается избавиться от Юмтити

Защитник Самуэль Юмтити не входит в планы «Барселоны», и клуб пытается от него избавиться в летнее трансферное окно. Представители «сине-гранатовых» уже сообщили Юмтити и его окружению, что футболист должен найти новое место работы. Об этом на своих страницах пишет испанский Sport.

«Барселона» хочет мирно решить этот вопрос, но всё зависит от Юмтити, чей контракт действует до конца июня 2023 года. Несколько клубов из Франции проявляют интерес к футболисту, но они готовы сделать предложение только с разумной заработной платой для игрока.

Самуэль Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года. 27-летний защитник оценивается экспертами из transfermarkt в 8 миллионов евро.