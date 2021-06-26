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«Барселона» может обменяться игроками с «Валенсией»

26 Июня 2021, 16:24,

Каталонская «Барселона» намерена усилить оборонительную линию защитником «Валенсии» Хосе Гайя, об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта журналист Херард Ромеро.

По данным инсайдера, «сине-гранатовые» готовы предложить за защитника двух своих футболистов. В рамках сделки в стан «летучих мышей» могут перебраться полузащитник Карлес Аленья и форвард Мартин Брайтвайт.

26-летний футболист выступает в составе «Валенсии» с июля 2014 года. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Хосе провел 33 встречи, забил один гол и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Хосе Гайя
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