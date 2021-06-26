«Реал» готов предложить 50 млн евро за Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может перейти в мадридский «Реал» за 50 млн евро, передаёт Fichajes.

Сообщается, что в Мадриде француза рассматривают, как замену Рафаэлю Варану, который близок к уходу из клуба.

«Севилья» не хочет отпускать своего защитника и намерена запросить у потенциальных покупателей не менее 80 млн евро.

Напомним, что Кунде перешёл в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году за 25 млн евро. В составе андалусийцев он стал победителем Лиги Европы.

Сейчас игрок находится в расположении сборной Франции на Евро-2020 и готовится к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швейцарии.