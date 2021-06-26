Названа клаузула Депая по контракту с «Барселоной»

Стала известна клаузула, прописанная в трудовом соглашении голландского нападающего Мемфиса Депая с каталонской «Барселоной». Об этом информирует AS.

По данным источника, сумма отступных 27-летнего форварда составляет 400 миллионов евро.

Мемфис перебрался в стан «сине-гранатовых» из французского «Лиона» на правах свободного агента. Стороны подписали контракт на два года.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 голландский футболист провел 37 поединков, записав на свой счет 20 забитых мячей (восемь - с пенальти) и 12 результативных передач.