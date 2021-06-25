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«Реал» готов расстаться с Себальосом за 30 миллионов евро

25 Июня 2021, 23:44,

Полузащитник «Реала» Дани Себальос может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, мадридский клуб готов расстаться с футболистом за 30 миллионов евро. Интерес к Себальосу проявляет «Бетис», который не готов платить такие деньги за испанца, но может арендовать полузащитника с правом выкупа.

24-летний Себальос выступал в прошлом сезоне за «Арсенал» на правах аренды, за который он сыграл 25 матчей в английской Премьер-лиге и отметился тремя голевыми передачами.

Контракт Дани с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Бетис, Дани Себальос
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