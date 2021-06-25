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​Договорённость с Месси вынуждает «Барселону» сокращать зарплатную ведомость

25 Июня 2021, 19:56,

Есть информация, что Лионель Месси уже договорился с «Барселоной» о новом контракте. Учитывая новый трудовой договор со своим капитаном на фоне уже имеющихся финансовых проблем, каталонскому клубу нужно сократить зарплатную ведомость на 200 миллионов евро. Об этом на своих страницах сообщает испанская Marca со ссылкой на RAC1.

В настоящий момент «Барселона» работает над тем, чтобы продать некоторых игроков с высокой зарплатой. С другими футболистами будут идти переговоры о возможности снижения оклада.

Отмечается, что сейчас у «Барселоны» на зарплаты уходит 110% дохода, в то время как финансовый fair play устанавливает предел в 70%. Жоану Лапорте есть над чем работать.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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0
Артур Измаилов
25 Июня 2021, 20:46

буууууу....аааааааеееееее.....ххххх.....хххх .. кхх....
Если че, я уже блеванул

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