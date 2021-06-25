«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к Бэйлу

«Лос-Анджелес Гэлакси» может подписать Гарета Бэйла, который летом вернулся в «Реал» после аренды в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Как сообщает источник, новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на игрока.

Напомним, что прошлый сезон Бэйл провёл в аренде в «Тоттенхэме». В составе лондонского клуба он сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативных передачи.

Сейчас Гарет находится в составе сборной Уэльса на Евро-2020, с которой готовится к игре 1/8 финала против сборной Дании.

Ранее сообщалось, что он может завершить карьеру после чемпионата Европы.