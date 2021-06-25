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«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к Бэйлу

25 Июня 2021, 19:38,

«Лос-Анджелес Гэлакси» может подписать Гарета Бэйла, который летом вернулся в «Реал» после аренды в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Как сообщает источник, новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на игрока.

Напомним, что прошлый сезон Бэйл провёл в аренде в «Тоттенхэме». В составе лондонского клуба он сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативных передачи.

Сейчас Гарет находится в составе сборной Уэльса на Евро-2020, с которой готовится к игре 1/8 финала против сборной Дании.

Ранее сообщалось, что он может завершить карьеру после чемпионата Европы.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл, Сборная Уэльса, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС
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