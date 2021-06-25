​Президент «Реала» высказался о возможном подписании Мбаппе

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25 Июня 2021, 16:28,
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Президент «Реала» Флорентино Перес получил вопрос по поводу возможности подписания Килиана Мбаппе, ныне выступающего за «ПСЖ».
«Я знаю, чего хотят члены футбольного клуба «Реал». Они знают, какова моя политика – сочетание лучших и молодых футболистов.
Я не хочу говорить об игроке, который не является нашим. Люди доверяют мне, а Мбаппе является отличным футболистом», - приводит слова Переса Marca, ссылаясь на программу El Transistor на Onda Cero.
Ранее появилась информация о том, что Килиан Мбаппе принял решение об уходе из «ПСЖ». Впрочем, слухи относительно будущего форварда появляются регулярно.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021, Флорентино Перес