​Президент «Реала» высказался о возможном подписании Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес получил вопрос по поводу возможности подписания Килиана Мбаппе, ныне выступающего за «ПСЖ».

«Я знаю, чего хотят члены футбольного клуба «Реал». Они знают, какова моя политика – сочетание лучших и молодых футболистов.

Я не хочу говорить об игроке, который не является нашим. Люди доверяют мне, а Мбаппе является отличным футболистом», - приводит слова Переса Marca, ссылаясь на программу El Transistor на Onda Cero.

Ранее появилась информация о том, что Килиан Мбаппе принял решение об уходе из «ПСЖ». Впрочем, слухи относительно будущего форварда появляются регулярно.