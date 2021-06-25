Перес: «Мы держим Рауля в уме на будущее»

Президент «Реала» Флорентино Перес в интервью El Transistor ответил на вопрос о возможности ветерана «сливочных» Рауля Гонсалеса стать преемником Зинедина Зидана.

По словам Переса, у Рауля есть все, что необходимо для этой должности, однако сейчас клубу нужен человек «с большим опытом». В то же время Перес подтвердил, что у Рауля сохраняются перспективы карьеры в «Реале», признав, что «мы держим его в уме на будущее».

Ранее Флорентино Перес, комментируя карьерные возможности бывшего наставника «королевского» клуба Зинедина Зидана, отметил что он желает возглавить сборную Франции.