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Перес: «Мы держим Рауля в уме на будущее»

25 Июня 2021, 14:40,

Президент «Реала» Флорентино Перес в интервью El Transistor ответил на вопрос о возможности ветерана «сливочных» Рауля Гонсалеса стать преемником Зинедина Зидана.

По словам Переса, у Рауля есть все, что необходимо для этой должности, однако сейчас клубу нужен человек «с большим опытом». В то же время Перес подтвердил, что у Рауля сохраняются перспективы карьеры в «Реале», признав, что «мы держим его в уме на будущее».

Ранее Флорентино Перес, комментируя карьерные возможности бывшего наставника «королевского» клуба Зинедина Зидана, отметил что он желает возглавить сборную Франции

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Васильев
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес, Рауль Гонсалес
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