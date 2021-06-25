Брайтвайт не хочет покидать «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт не хочет уходить из каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Датский нападающий уверен, что сможет побороться за место в стартовом составе, несмотря на трансферы Серхио Агуэро и Мемфиса Делая.

Также он считает, что сможет добавить разнообразия в атаку каталонского клуба, в связи с недавней травмой Усмана Дембеле на Евро-2020.

Напомним, что Мартин Брайтвайт перешёл в состав «Барселоны» в феврале 2020 года. Футболиста подписали после окончания трансферного окна, так как Луис Суарес и Усман Дембеле получили серьёзные травмы, в связи с чем Ла Лига разрешила «сине-гранатовым» ещё один трансфер. Экс-форвард «Леганеса» обошёлся каталонцам в 18 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» проявляет интерес к датскому форварду.