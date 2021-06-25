Месси пока не договорился с «Барселоной» о новом контракте

Переговоры между нападающим Лионелем Месси и руководством каталонской «Барселоны» о новом трудовом соглашении продолжаются. Об этом информирует AS.

Ранее СМИ сообщали, что «сине-гранатовые» вскоре объявят о пролонгации сотрудничества с 34-летним аргентинцем, однако этого до сих пор не произошло. Действующий контракт между сторонами истекает в конце текущего месяца.

Напомним, что Лионель всю свою карьеру провел в каталонском коллективе. В прошлом сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 35 поединков, записав на свой счет 30 забитых мячей (три - с пенальти) и девять результативных передач.